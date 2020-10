Kim Kardashian tem estado em destaque depois de ter comemorado o 40.º aniversário com uma luxuosa festa, numa ilha privada.

Uma vez que o mundo continua a enfrentar a pandemia da Covid-19, a celebridade levou alguns amigos e a família para uma ilha privada, no Taiti, num jato particular, e juntos celebraram esta data especial. De referir que antes da viagem todas as pessoas estiveram de quarentena e fizeram o teste à Covid-19.

Uma festa de luxo que gerou polémica, estando de novo em destaque pelo valor que a estrela televisiva gastou na viagem: um milhão de dólares (quase um milhão de euros)

De acordo com o Page Six, Kim alugou um Boeing 777 com 88 lugares, bar e restaurante, na semana passada, para voar até ao luxuoso resort The Brando.

O grupo escolhido pela celebridade - que incluía as irmãs, o irmão, Rob Kardashian, e a mãe, Kris Jenner - foram brindados com uma série de luxuosos jantares, vistas incríveis, spas e caminhadas guiadas pelas ilha.

"O grupo limitou-se à família e amigos mais próximos de Kim. Todos foram testados repetidamente à Covid-19 antes de partirem", destacou uma fonte, afirmando ainda que "nenhuma despesa foi poupada".

A ilha - com 35 casas, todas com piscina privada e no valor de até cerca de 20 mil dólares (17 mil euros) por noite, sem incluir as taxas - foi ocupada pelo grupo, que deixou o local cinco dias depois.

Leia Também: Dos memes virais à polémica: A festa (pouco humilde) de Kim Kardashian