Estava guardado desde agosto o segredo que Cristina Ferreira revelou esta quarta-feira, dia 21, no programa 'Dia de Cristina': Cláudio Ramos e Teresa Guilherme são a nova dupla de apresentadores da TVI.

Depois de longas horas de puro 'suspense', tendo a revelação inclusive sido tema no 'Jornal das 8', a estrela da estação deu a conhecer ao país que vai juntar os apresentadores do 'Big Brother 2020' e do 'Big Brother - A revolução' para uma edição especial do reality show.

Vai para o ar em 2021 o 'Big Brother - Jogo Duplo', uma temporada que vai contar com a participação de concorrentes das duas edições.

Destacamos como Foto da Semana a imagem do momento em que Teresa Guilherme e Cláudio Ramos sugiram perante o país como a nova dupla.

A notícia dividiu o público. Se muitos ficaram boquiabertos e empolgados, houve também muitas reações que revelaram desilusão. Qual a sua opinião?

