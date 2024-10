Cristina Ferreira não ficou indiferente aos rumores que revelam uma mudança drástica no daytime da TVI. A apresentadora comentou o tema em direto, na emissão de segunda-feira, 28 de outubro, do 'Dois às 10'.

"Não se incomodem muito com aquilo que eu e o Cláudio vamos andar a fazer e se um fica à noite e se outro fica de manhã e à tarde", atirou Cristina, já no final da emissão.

A comunicadora referia-se ao facto de uma publicação nacional ter adiantado que Manuel Luís Goucha estaria de saída das tardes do canal, passando o testemunho a Cláudio Ramos. Desta forma, ficaria desfeita a dupla Cristina e Cláudio - que atualmente faz sucesso nas manhãs.

Manuel Luís Goucha pode estar de saída das tardes da TVI e já tem substituto na calha: Cláudio Ramos.

"O que vai acontecer na vida de nós os dois é: vamos continuar a trabalhar à vez, uma vez é um à noite, outra vez é outro. Uma vez é um no Secret [Story], outra vez é outro no 'Secret' ou no 'Big Brother', ou no que quer que seja. E nas manhãs estamos sempre juntos. Pronto", completou, deitando por terra qualquer especulação.

Cristina Ferreira, recorde-se, apresenta atualmente a 'Casa dos Segredos 8', já Cláudio Ramos irá em breve conduzir uma nova edição de 'Desafio Final'.

