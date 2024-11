Manuel Luís Goucha voltou a surpreender Cristina Ferreira e Cláudio Ramos e surgiu no estúdio do programa 'Dois às 10', da TVI, minutos antes do programa terminar.

A presença do comunicador foi o momento ideal para, em direto, os três amigos combinarem um almoço.

"Temos de marcar um almoço, porque jantar não dá. Ele [Cláudio Ramos] vai pagar, porque fez anos", disse Cristina Ferreira.

Goucha contou que Cláudio já lhe tinha pagado um almoço no ano passado, levando Cristina a lamentar: "a mim não".

Por fim, os três chegaram à conclusão de que o encontro ficará para uma quinta-feira.