Cláudio Ramos tem várias tatuagens espalhadas pelo corpo. 'Eu'; 'Saudade'; 'Ama-te' são algumas da palavras que o apresentador resolveu eternizar.

Esta quarta-feira, 20 de novembro, o colega de Cristina Ferreira, voltou a partilhar uma delas, onde está escrito 'Sem expectativas', acompanhada de uma declaração.

"Todos os dias me lembro porque a tatuei. Todos os dias me tento convencer que acredito que vou ser capaz de fazer, seja o que for, sem expectativas. Já tentei. Não sou capaz e não devo ser caso raro", concluiu Cláudio.

