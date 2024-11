Esta quinta-feira, 21 de novembro, celebra-se o Dia Mundial da Televisão, data que levou Cláudio Ramos a fazer o discurso no início do 'Dois às 10', formato que apresenta todas as manhãs ao lado de Cristina Ferreira, na TVI.

"Já estou dentro [desta caixinha mágica] desde 1999 e nesta casa estou há muito tempo a fazer-lhe companhia", referiu, antes de recordar alguns dos momentos que viveu em televisão.

"Lembre-se sempre que estou a dar aqui a cara por um programa, a Cristina está a dar aqui a cara por um programa, a Maria já aqui esteve, mas por trás destas nossas caras (..) há uma equipa gigante que faz televisão", notou por fim, agradecendo a todas as pessoas que escolhem começar o dia na sua companhia.

Leia Também: Cláudio Ramos faz reflexão: "Tento-me convencer que vou ser capaz"