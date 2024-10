João Monteiro e Cristina Ferreira passaram o fim de semana no Douro, com Catarina Duarte e Rubinho Correia.

Os quatro amigos estiveram hospedados no hotel Six Senses Douro Valley.

No final de domingo, dia 27 de outubro, João partilhou algumas fotografias da estadia.

"Fim de semana fantástico no Six Senses Douro Valley", escreveu na legenda, seguido de um emoji com um coração.

Leia Também: Cristina Ferreira partilha novo retrato amoroso com João Monteiro