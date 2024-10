Cristina Ferreira regressa ao trabalho - uma vez que apresenta esta noite mais uma gala do 'Big Brother' - de energias renovadas. Os últimos dois dias foram passados no Douro, na companhia do namorado, João Monteiro, e dos amigos de sempre, Catarina Duarte e Rubinha, no hotel Six Senses Douro Valley.

"Prometo voltar. Prometo sempre", escreveu a apresentadora numa partilha que fez este domingo, dia 27, no Instagram.

"Há uma paisagem avassaladora. Há uma equipa extraordinária. O melhor pequeno-almoço do mundo. A cama que é uma nuvem. E a sensação de casa. Não há melhor", completa.

Veja os detalhes desta escapadinha através das imagens na galeria.

