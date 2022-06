Foi na quinta-feira, 2 de junho, que começaram as celebrações do Jubileu de Platina, no Reino Unido, e que comemoram os 70 anos de reinado de Isabel II, de 96 anos.

Como é habitual, a família real reuniu-se na varanda do Palácio de Buckingham, mas este ano com menos membros do que em anos anteriores. Ainda assim, os britânicos puderam assistir ao aceno da monarca com o reinado mais longo do país.

Um momento especial que destacamos na rubrica Foto da Semana, do Fama ao Minuto. Veja abaixo o aceno da rainha Isabel II, que aparece ao lado da filha, a princesa Ana, do filho mais velho, o príncipe Carlos, Camilla, o príncipe William, Kate Middleton, e os filhos dos duques (o príncipe George, a princesa Charlotte, e o príncipe Louis).

Jubileu de Platina de Isabel II© Getty Images

De recordar que foram várias as personalidades que felicitaram a monarca nestes 70 anos de reinado, como Emmanuel Macron, o Papa e Boris Johnson.

De destacar que as televisões portuguesas também viajaram para Londres para cobrir o evento.

Apesar de não terem estado na varanda do palácio, muitos outros membros da família real marcaram presença nas cerimónia, como a princesa Eugenie ou o casal Meghan Markle e Harry. Já o príncipe André não conseguiu estar presente por ter testado positivo à Covid-19.

Este foi também um momento ainda especial para a rainha e para Meghan e Harry, uma vez que a monarca conheceu finalmente a bisneta Lilibet Diana, que completa um ano este sábado.

Mas nem todas as notícias foram boas. Isabel II foi informada que um dos seus cavalos foi eliminado no Derby de Epsom.

Foi também noticiado, esta sexta-feira, que a rainha não vai ver presencialmente o 'derby' de Epsom, devendo acompanhar esta corrida de cavalos na televisão, a partir da sua residência em Windsor, devido aos problemas de mobilidade que tem sofrido ultimamente.

Informação que chega depois de ter sido noticiado que Isabel II sentiu um "desconforto" no primeiro dia das comemorações, levando a monarca a faltar ao ato religioso que decorreu esta sexta-feira na Catedral de São Paulo, em Londres.

