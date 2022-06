As celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II arrancaram esta quinta-feira, 2 de junho, contando com a presença da monarca, que completa 70 anos de reinado, e do núcleo duro da família real.

Entre as imagens que marcaram o início das celebrações, estão a dar muito que falar as das 'crianças reais' - com especial destaque para os filhos de William e Kate Middleton.

Os pequenos George, de oito anos, Charlotte, de sete, e Louis, de quatro, surgiram junto dos pais e da bisavó na varando do palácio de Buckingham, um dos locais onde protagonizaram momentos verdadeiramente hilariante.

Enquanto assistiam ao Trooping the Colour e às exibições dos aviões da RAF (Royal Air Force), os mais novos (Charlotte e Louis) taparam os ouvidos, fizeram muitas caretas e até levaram uma reprimenda da mãe.

Mais tarde, as crianças viajaram nas carruagens que desfilaram no Horse Guards... e, uma vez mais, voltaram a fazer as delícias dos fotógrafos.

Espreite na galeria as hilariantes imagens.

Leia Também: EM DIRETO: Festejos terminam com núcleo duro reunido (sem Harry e Meghan)