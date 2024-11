Nuno Gama mergulhou a fundo nas raízes transmontanas para criar a coleção outono-inverno 2024/25. Em "Fronteira", o criador português celebrou a portugalidade ao apropriar-se de ícones como a capa de honras mirandesa, os caretos de Podence e os bordados minhotos. Esta temporada brincou com diferentes volumes e silhuetas masculinas, explorando novas vertentes da alfaiataria, mas sem esquecer as propostas desportivas e casuais. A lã e o algodão são a estrela desta temporada e que adicionam um toque de conforto à coleção apresentada esta quarta-feira no MUDE - Museu do Design, em Lisboa.