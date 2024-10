Chris Pratt levou o filho mais velho, Jack, de 12 anos, ao jogo dos Los Angeles Dodgers (equipa pela qual torciam) contra os New York Yankees, no Dodger Stadium.

Pai e filho divertiram-se muito e 'vibraram' durante a partida, vestidos a rigor com camisolas e bonés de beisebol a combinar com os Dodgers.

Aliás, a dada altura apareceram nas câmaras eufóricos. As imagens foram destacadas pelo Daily Mail e também já circulam nas redes sociais.

De recordar que o pequeno Jack é fruto do casamento terminado do ator com Anna Faris, com quem esteve casado entre 2009 a 2018. Após o divórcio, Chris Pratt deu o nó com Katherine Schwarzenegger, com quem mantém uma relação e juntos aguardam a chegada do terceiro filho em comum.

Leia Também: Katherine Schwarzenegger confirma terceira gravidez com Chris Pratt