Katherine Schwarzenegger confirmou que está grávida pela terceira vez, fruto do casamento com Chris Pratt. A informação já tinha sido avançada pela imprensa internacional em junho, mas agora chegou a confirmação oficial.

Segundo o Independent, Katherine Schwarzenegger falou na gestação quando apareceu no 'Today', no dia 17 de outubro, tendo anunciado a boa-nova através de uma videochamada feita a partir de Los Angeles, enquanto o marido e Millie Bobby Brown eram convidados do programa (no estúdio em Nova Iorque).

"Só espero não entrar em trabalho de parto antes de chegares a casa", comentou Katherine.

Quando o casal foi questionado sobre a data prevista para o nascimento do bebé, o ator brincou ao dizer que a mulher podia entrar em trabalho de parto a qualquer momento. "Não, provavelmente ainda faltam algumas semanas", acrescentou.

Sobre o sexo da criança que está para nascer, Chris Pratt explicou que não sabem se vai ser menino ou menina.

De recordar que o casal deu o nó em 2019 e tem duas filhas em comum, as pequenas Lyla, de quatro, e Eloise, de dois. O ator é ainda pai de Jack, de 12 anos, fruto do casamento anterior com Anna Faris.