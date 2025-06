Katherine Schwarzenegger Pratt prestou uma homenagem ao marido, Chris Pratt, no primeiro Dia do Pai após o nascimento do filho mais novo.

Este domingo, dia 15 de junho, celebrou-se este dia especial nos EUA e a filha de Arnold Schwarzenegger dedicou uma publicação ao companheiro no Instagram, mas também não se esqueceu do pai.

"Feliz Dia do Pai para estes dois maravilhoso pais. Amo-vos", escreveu na legenda de imagens do companheiro, Chris Pratt, e do pai, Arnold Schwarzenegger.

De recordar que Katherine e Chris têm em comum os filhos Lyla Maria, de quatro anos, Eloise Christina, de três, e Ford Fitzgerald, que nasceu em novembro do ano passado. O ator é também pai de Jack, de 12 anos, fruto do casamento anterior com Anna Faris.

