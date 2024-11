Katherine Schwarzenegger deu à luz o seu terceiro filho. A autora e o seu marido, Chris Pratt, deram as boas-vindas a Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt no dia 8 de novembro.

"Estamos muito felizes por anunciar o nascimento do nosso filho, Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt. A mãe e o bebé estão bem, e os irmãos do pequeno Ford estão entusiasmados com a sua chegada. Sentimo-nos tão abençoados e gratos", publicou Katherine no Instagram.

O casal, que deu o nó em junho de 2019, já tem duas filhas: Lyla, de quatro anos e Eloise, de dois. Chris também é pai de Jack, com 12 anos, fruto da sua ex-relação com a ex-mulher, Anna Faris.

