Chris Pratt esteve a falar sobre os incêndios em Los Angeles e comentou que a casa da ex-mulher Anna Faris ficou destruída. Já a habitação que o ator tem em Pacific Palisades conseguiu escapar às chamas, mas por um "milagre".

"A casa de muitas pessoas ardeu à nossa volta. A escola do meu filho ardeu. A casa da mãe do meu filho ardeu. Dezenas de amigos nossos perderam as suas casas", comentou o ator, que é pai de Jack, de 12 anos, com Anna.

"Obrigado por todas as vossas orações, apoio e ajuda. Tem sido inspirador ver as nossas comunidades unidas", destacou ainda num vídeo que publicou no Instagram.

De recordar que Chris Pratt é ainda pai de Lyla, de quatro anos, Eloise, de dois, e Ford, de dois meses, fruto do casamento atual com Katherine Schwarzenegger.