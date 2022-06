Sendo uma amante de corridas de cavalos, foi com grande tristeza que a rainha Isabel II soube que o seu único cavalo em competição no Derby de Epsom tinha sido eliminado da corrida.

Noticia a revista Hello que o cavalo que pertence à realeza foi excluído da prova que acontece amanhã, 4 de junho.

Além de ver o cavalo eliminado da competição, prevê-se que Isabel II não marque presença no evento, uma vez que, devido à saúde frágil, optou por se resguardar no segundo dia de celebrações do Jubileu de Platina.

