A rainha Isabel II fará uma breve aparição no terceiro filme de 'Paddington'.

Segundo a imprensa internacional, uma fotografia da mãe do rei Carlos III com o urso mais adorado do mundo surgirá na continuação da trama.

A fotografia, note-se, é uma imagem de um vídeo divulgado em 2022, ano em que Isabel II celebrou o Jubileu de Platina. No vídeo em questão, a rainha aparece a beber chá com a personagem, conforme poderá recordar de seguida.

Esta aparição, notou Ron Halpern, diretor global de produções da France's Studiocanal, teve o "consentimento e acordo da Casa Real britânica".

"Na verdade até ficaram felizes", acrescentou Rosie Alison, uma das produtoras do filme, à Variety.

