Uma fatia de bolo do casamento dos falecidos reis britânicos, Isabel II e príncipe Filipe, foi vendida em leilão. E apesar desta, só por si, já ser uma notícia insólita, espante-se... o pedaço do bolo de frutas foi encontrado numa mala debaixo de uma cama.

A "rara" fatia de bolo foi vendida por quatro vezes mais do que o valor esperado, tendo rendido mais de 2500 euros. De acordo com a BBC, estava avaliada por cerca de 600 euros.

O bolo original foi servido a 2000 convidados no casamento que decorreu no dia 20 de novembro de 1947 da então princesa Isabel e do príncipe Filipe. Foi um presente de Marion Polson, a governanta do Palácio de Holyroodhouse em Edimburgo, na Escócia.

Fatia do bolo de casamento da rainha Isabel II© BBC

O 'sortudo' foi um comprador da China, que ganhou a fatia "muito, muito rara" ao comprá-la por telefone.

"É um verdadeiro achado, uma pequena cápsula do tempo de um glorioso bolo", disse James Grinter, da casa de leilões Reeman Dansie.

E agora a história desta fatia 'desparecida'...

Após comprar o bolo para oferecer ao jovem casal, Marion Polson recebeu uma fatia por parte dos mesmos como forma de agradecimento.

Ela guardou-a até à sua morte, na década de 1980. A fatia acabou por ir parar debaixo da cama com outros pertences da governanta. Quando foi encontrado, o bolo ainda estava na sua caixa original e acompanhado de uma carta da própria rainha Isabel II, de novembro de 1947, o mesmo mês do seu casamento.

