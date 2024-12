Faltam poucos dias para o Natal, contudo, a rainha Camilla ainda não terminou as compras de presentes.

Conforme avança a revista Hello!, a monarca foi vista na loja Fortnum & Mason, em Londres - e uma das mais adoradas pela família real britânica.

Fotografias divulgadas pelo MailOnline mostram a mulher do rei Carlos III na secção de chá. A soberana adquiriu um conjunto de chá preto com laranja e canela.

A Fortnum & Mason sempre foi um dos locais preferidos da família real para fazer compras. Tal, inclusive, pode ser verificado no website do espaço: "Sua falecida majestade, a rainha Isabel II, manteve a tradição de fazer as compras na loja, com as mesmas a serem decididas com meses de antecedência".

Apesar de ter comprado chá, sabe-se que Camilla oferece igualmente livros aos netos, tendo em conta que esta é uma grande impulsionadora da leitura.

