Postal de Natal dos reis britânicos? Temos! Este sábado, 7 de dezembro, o Palácio de Buckingham revelou o postal de Natal oficial que Carlos III, de 76 anos, e Camilla, de 77, irão enviar para desejar boas festas.

O cartão inclui uma imagem da fotógrafa Millie Pilkington, a qual foi captada nos jardins de Buckingham, em abril deste ano.

Camilla surge com um vestido azul de Fiona Clare, que conjugou com as suas joias pessoais.

Os monarcas foram, desta forma, os primeiros na família real a fazer a revelação, pelo que se espera que em breve sejam os príncipes de Gales, William e Kate, a fazê-lo.

Vale notar que esta sexta-feira, dia 6, aconteceu na Abadia de Westminster o concerto de Natal 'Together at Christmas', no qual a princesa Kate fez uma nova aparição pública.

