O príncipe Louis conquistou todas as atenções durante o Trooping the Colour, que aconteceu esta segunda-feira, pelas caretas hilariantes que não conseguiu evitar enquanto assistia ao espetáculo aéreo da RAF a partir da varanda do Palácio de Buckingham. Mas não só.

O filho mais novo do príncipe William e Kate Middleton destacou-se também pelo visual.

Isto porque o menino usou um modelito estilo marinheiro que pertencia ao seu pai. William usou inclusive esta roupa na edição do Trooping the Colour de 1985.

As imagens não deixam dúvidas. Espreite na galeria.