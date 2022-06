Tendo em conta as imagens que foram captadas da mulher do príncipe Harry em Londres, parece que usou o mesmo vestido com que foi vista no dia anterior ao casamento, em 2018.

A roupa que Meghan Markle usou durante a 'Trooping the Colour' parece familiar. A mulher do príncipe Harry foi 'apanhada' nos bastidores do Palácio de Buckingham, esta quinta-feira, e parecia que estava a usar o mesmo vestido com que foi vista no dia anterior ao seu casamento, em 2018. A ser o mesmo look, trata-se de um vestido de Roland Mouret, azul escuro, como relata a revista People. Além do vestido, esta quinta-feira, Meghan Markle completou o visual com um chapéu de palha Stephen Jones, que tinha uma fita também azul. Leia Também: Jubileu: "Desconforto" afasta Isabel II das celebrações de sexta-feira