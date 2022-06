A Catedral de São Paulo, em Londres, foi esta sexta-feira, 3 de junho, palco de um momento muito aguardado pelos fãs da realeza. Meghan Markle e o príncipe Harry juntam-se à restante família real a propósito da missa de Ação de Graças que marca o segundo dia de celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II.

A missa aconteceu a meio da manhã e os duques de Sussex foram as presenças mais aguardadas, ficando no centro das atenções na chegada à catedral.

A maior ausência da ocasião é a grande protagonista, Isabel II, que depois de um dia preenchido com as celebrações do Trooping the Colour, esta quinta-feira, optou por se resguardar no segundo dia de festividades.

