Manuel Luís Goucha juntou-se na tarde de quinta-feira, 2 de junho, à equipa da TVI que por estes dias está no Reino Unido para as diversas emissões especiais relacionadas com as celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II.

O apresentador foi recebido com entusiasmo pelos colegas, particularmente por Judite Sousa.

A jornalista e Goucha encontraram-se esta sexta-feira para juntos darem início a uma emissão especial da CNN Portugal e da TVI, tendo o apresentador recebido rasgados elogios por parte da colega.

"Uma grande cumplicidade na comunicação televisiva", enalteceu Judite ao partilhar na rede social Instagram uma fotografia onde surgem lado a lado.

Leia Também: Jubileu: Manuel Luís Goucha entrevista Rui Maria Pêgo em Londres