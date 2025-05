Maria Cerqueira Gomes estava escalada para apresentar a emissão especial da TVI, 'A Ilha das Vacas Felizes', na ilha de São Miguel, Açores, que a faria voltar ao ecrã de onde está afastada há quatro meses.

Mas parece que o tempo não está a colaborar. Enquanto os seus colegas de programa, Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha, já estão nos Açores, Maria ficou 'presa' no Porto devido ao nevoeiro que se faz sentir e que impede o avião de partir.

A apresentadora partilhou nas redes sociais que esteve cinco horas no aeroporto mas que foi obrigada a voltar a casa. A emissão decorre no próximo sábado, 31 de maio. Resta saber se Maria conseguirá chegar a tempo do programa.



