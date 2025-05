Maria Cerqueira Gomes foi um dos milhares de passageiros afetados pelos voos que foram cancelados no Aeroporto do Porto, devido ao nevoeiro e inoperacionalidade temporária do sistema de aterragem por instrumentos, relacionada com as obras em curso no aeroporto.

Depois de revelar que estava 'presa' no aeroporto esta sexta-feira, dia 30 - tendo regressado a casa após cinco horas de espera - a situação voltou a repetir-se na manhã deste sábado.

"Atualização: O voo era às 10h... mas o avião continua em Lisboa (que me vai levar para Ponta Delgada) em boarding há mais de 1 hora. É o que consigo perceber das minhas pesquisas, porque ninguém nos diz nada!", realçou no Instagram.

© Instagram/Maria Cerqueira Gomes

Horas mais tarde, a apresentadora voltou a mostrar-se retida no aeroporto...

"A nova hora de partida era às 11h55. Mudaram-nos a porta… percebemos que agora temos de ir de autocarro até ao avião… autocarro que não chega!", realçou.



© Instagram/Maria Cerqueira Gomes



© Instagram/Maria Cerqueira Gomes

"Já estou na fase de rir… dei a volta, sabem?", disse por fim em tom de desabafo.

Maria, recorde-se, era para ser uma das apresentadoras da emissão especial da TVI em São Miguel - 'A Ilha das Vacas Felizes'.

Entretanto, conforme Cristina Ferreira revelou, Cerqueira Gomes conseguiu levantar voo.

[Notícia atualizada às 13h45]

