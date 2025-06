Maria Cerqueira Gomes completou 42 anos de vida no dia 28 de maio, tendo sido mimada pela filha mais velha com um presente muito especial.

Francisca Cerqueira Gomes, conhecida como Kika, ofereceu à mãe uma viagem a Milão e um bilhete para juntas assistirem ao concerto de Justin Timberlake na cidade italiana.

"Este ano a Kika superou-se no presente", escreveu a apresentadora ao partilhar com os seguidores os melhores momentos desta viagem única, que contou ainda com a companhia de amigas de mãe e filha.

Eis abaixo as imagens:

Leia Também: Maria Cerqueira Gomes (ainda) 'presa' no aeroporto: "Ninguém diz nada"