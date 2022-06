Manuel Luís Goucha está em Londres para assistir às celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II e para esta sexta-feira, 3 de junho, conduzir uma emissão especial do programa 'Goucha' "em pleno The Mall".

É precisamente em direto "na avenida cerimonial que liga Trafalgar Square ao Palácio de Buckingham" que o apresentador terá oportunidade de conversar "com portugueses que estão no Reino Unido estudando e/ou trabalhando com sucesso".

Rui Maria Pêgo, filho de Júlia Pinheiro, será um dos seus convidados. O ator e comunicador está no Reino Unido a estudar.

Leia Também: A aventura de Rui Maria Pêgo na visita ao túmulo de Shakespeare