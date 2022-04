Atualmente a viver em Bristol, Inglaterra, para onde foi para cumprir o seu sonho de estudar representação, eis que Rui Maria Pêgo tem aproveitado esta fase para visitar locais de importância no país.

Conforme o próprio partilhou nas stories da sua conta de Instagram, este fim de semana foi ver a peça em que o próprio irá participar como trabalho de fim de curso - 'Henrique VI'.

Rui aproveitou então a viagem para ir à Holy Trinity Church, em Stratford-upon-Avon, de forma a ver o túmulo de William Shakespeare.

"Estava a andar e pensei: ‘vou ao túmulo do Shakespeare, porque ele morreu hoje’. Uma excelente ideia. Cheguei a uma zona em que já estava muito escuro e não estava com medo, mas pensei '22h45, se calhar não me vou pôr aqui nestas lápides'", começa por revelar.

Foi então que uma coincidência se deu: "Não descobri o túmulo, voltei para trás, mas havia uma razão: fui para lá e no regresso cruzei-me com o ator que interpretou a mesma personagem que eu vou interpretar na peça. Foi incrível, falei com ele, foi muito simpático, não lhe disse o meu nome, nem lhe pedi ajuda", revela, entre risos, notando que não conseguiu disfarçar o nervosismo.

Ainda assim a aventura valeu-lhe uma lição: "Sigam as vossas intuições".

