Na esfera internacional são vários os famosos que já nos provaram a veracidade da frase: os homens também usam saias. Por cá, continuam ainda a ser muito poucos os que arriscam nesta peça de vestuário mais associada ao sexo feminino.

Rui Maria Pêgo é a exceção e voltou a prová-lo ao marcar presença na primeira edição da GQ Night of the Year, que decorreu nos jardins do Palacete do Hotel Tivoli, no passado sábado, 23 de novembro.

Para a ocasião, o ator, radialista e apresentador elegeu um blazer preto de cetim e uma saia plissada cinzenta [ao estilo kilt escocês].



© Alejandro Silva, Lighthouse Publishing

Esta não é, contudo, a primeira vez que o filho de Júlia Pinheiro aposta nas sais como peça chave dos seus visuais. Rui Maria Pêgo já surgiu de saia em eventos como a Moda Lisboa.

Curtas, compridas, plissadas ou não... Veja as restantes saias usadas por Rui Maria Pêgo:

