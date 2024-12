Este sábado, 28 de dezembro, Júlia Pinheiro celebrou 39 anos de casamento com Rui Pêgo. Este, por sua vez, ofereceu um presente muito especial à esposa - um bouquet com 39 rosas vermelhas.

A apresentadora da SIC partilhou uma imagem do ramo de flores e mostrou o seu amor e agradecimento ao marido através de palavras carinhosas.

"Hoje, celebramos 39 de casamento. E as rosas apareceram, longe de casa, sempre lindas e cheias de simbolismo", começou por escrever.

"Se me perguntarem: 'como é que teve a certeza que esta era a pessoa certa para si?'. Eu respondo: 'consistência, misturada com um traço de loucura, bom senso sem esquecer a paixão. Cuidado acima de todas as coisas'. Quem é que teve mais sorte? Os dois. Mas acho que eu tive um bocadinho mais. Parabéns, meu amor. E obrigada", concluiu.

Recorde-se que Júlia Pinheiro e Rui Pêgo casaram-se a 28 de dezembro de 1985 e têm três filhos: Rui Maria Pêgo, e as gémeas, Carolina e Matilde Pêgo.

