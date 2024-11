Na rubrica Look da Semana, do Fama ao Minuto, relembramos os melhores looks de Nicole Kidman, em vermelho.

Foi na terça-feira, 19 de novembro, que Nicole Kidman se destacou de entre os looks que foram fotografados na passadeira vermelha dos GQ Men of the Year Awards, que aconteceram nos Kensington Roof Gardens, em Londres (Inglaterra). A atriz surgiu com uma vestido dicotómico que apresentava um estilo distinto consoante o ângulo de visão: à frente era bastante sóbrio, enquanto visto de trás gritava sensualidade. A peça, em vermelho vivo, contava com uma gola alta, manga comprida e corte direito. Nas costas, o vestido era entrelaçado dos ombros até aos pés. Ao posar para os fotógrafos, na passadeira vermelha, a atriz segurou as fitas da peça da Balenciaga que vinham das costas. Na edição desta semana da rubrica Look da Semana, do Fama ao Minuto, decidimos revisitar algumas das vezes que Nicole Kidman deslumbrou vestida de vermelho. Carregue na galeria para ver os looks.