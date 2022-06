O look usado pela pequena princesa Charlotte, filha de William e Kate Middleton, no primeiro dia das celebrações do Jubileu esteve em destaque na imprensa internacional.

O elegante e amoroso vestido azul usado pela menina, de sete anos, no Trooping the Colour é de uma marca portuguesa e esgotou em poucas horas.

Trata-se de uma peça da Patachou, "uma marca de moda infantil de luxo acessível, que produz roupa e acessórios para bebé e criança dos 0 aos 14 anos". O vestido esteve inicialmente à venda no site oficial da marca por 90 euros, tendo sofrido uma redução de preço, passando para os 63 euros... até ao momento em que a filha de Kate o usou e os fãs acabaram com o stock.

A Patachou cresceu recentemente "para a Europa e para o mundo", saindo "do seu cantinho em Portugal" diretamente para mais de 30 mercados "através de várias multibrandstores em países tão diferenciados como a USA, a Inglaterra, Canada e outros".

