Filipa Castro fez duras críticas a Fanny Rodrigues e ao seu trabalho como apresentadora na TVI. "Nem sabe falar, por amor de Deus", disse a comentadora em direto num programa de televisão, da CM TV.

Fanny não conseguiu ficar indiferente aos comentários e resolveu reagir publicamente.

"Alguns de vocês vão ver os meus stories e vão dizer, devias ter ignorado, devia passar-te ao lado. Mas a verdade é que não passa. Sempre que gozam ou falam da minha maneira de falar, sinto que estão a fazer pouco de mais pessoas. Porque como eu há mais. O meu sotaque é de Oliveira de Azeméis, Sou emigrante, falo assim, e acreditem que como eu há muitas mais pessoas", começou por referir, num vídeo onde surge emocionada.

"Minha senhora, você não vai à Madeira pedir que um madeirense fale igual a si, nem igual a mim. Não vou ao Alentejo pedir que um alentejano fale igual a mim ou igual a si. Tem de haver respeito, são pronuncias, pronuncia faz parte da cultura e enriquece Portugal. Cada um ter a sua maneira de falar, sem faltar ao respeito a ninguém. Mas se calhar não sabe o que isso é", continuou, deixando clara a sua indignação.

Por fim, o rosto do 'Somos Portugal' respondeu ao facto de Filipa ter referido que não tem ferramentas suficientes para desempenhar o papel de apresentadora. "E quanto ao facto de dizer que não sei fazer televisão, isso não mexe comigo. A única coisa que mexe comigo é gozarem com a minha forma de falar, com a minha pronuncia, isso não aceito", completou.

Veja na galeria os vídeos completos com a resposta emotiva de Fanny Rodrigues.

Leia Também: Separados pelo trabalho, Fanny e Jorge Frade trocam declarações de amor