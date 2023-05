Cristina Ferreira foi uma das oradoras convidadas para a edição brasileira da Web Summit. Com ela, a apresentadora levou alguns membros com quem trabalha habitualmente, sendo que um deles é Jorge Frade, o namorado de Fanny Rodrigues.

O operador de câmara decidiu verificar, com recurso a um mapa no telemóvel, a distância a que está da companheira, captura que depois partilhou nas stories do Instagram.

Fanny, com a mesma partilha, declarou-se: "Miss you [saudades tuas]".

Ora veja:

© Instagram/Fanny Rodrigues

