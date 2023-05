Depois de já ter feito várias partilhas dedicadas ao namorado, foi a vez de Fanny Rodrigues receber uma declaração de amor pública.

O operador de câmara Jorge Frade publicou nas últimas horas através da sua conta oficial de Instagram uma fotografia romântica na qual posa ao lado da amada.

A imagem foi depois partilhada por Fanny Rodrigues na sua página.

Jorge Frade, 16 anos mais velho, é a primeira relação da apresentadora de 'Somos Portugal' desde que no verão do ano passado terminou o namoro de longa data com o pai do seu único filho, Diego, de cinco anos.



© Reprodução Instagram/ Fanny Rodrigues

