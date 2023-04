Fanny Rodrigues vive uma fase feliz na sua vida pessoal. A apresentadora do 'Somos Portugal' encontra-se num relacionamento com Jorge Frade, com quem partilhou divertidos momentos este sábado, 29 de abril, no Instagram.

"Instajacking. Invadi o Instagram do meu amor", lê-se numa imagem partilhada nas stories e na qual posam os dois.

Posteriormente, Fanny gravou um divertido vídeo onde faz uma partida ao companheiro (poderá ver o momento na galeria).

Vale notar que a comunicadora, de 31 anos, assumiu o relacionamento com o operador de câmara e amigo de Cristina Ferreira, 16 anos mais velho, em março deste ano.

