Ricardo Raposo estreou-se na revista 'Revista É Sempre Revista', espetáculo de Filipe La Féria, no Politeama, e deixou o pai, José Raposo, assim como o irmão, Miguel Raposo, a 'rebentar' de orgulho.

Depois da carinhosa mensagem que José dedicou ao filho mais velho nas redes sociais, eis que Ricardo seguiu-lhe o exemplo.

"Amo-o muito. Sou fã há muito tempo. Hoje vi o Ricardo com um grupo de pessoas maravilhosas e ri e chorei e gritei com eles. Ele é tão bom que queria deixar aqui escrito para alguém ver. Para que ficassem curiosas as pessoas, e que os fossem ver. Amo-te, gordinho. És um ator maravilhoso, gigante, e cantas e danças e fazes tudo tão bem que me deixas babado. É tão bom sentir orgulho", escreveu Miguel na sua página de Instagram.

Tais palavras não passaram despercebidas aos seguidores, que desde logo elogiaram o amor e o companheirismo que existe entre os filhos de José Raposo e Maria João Abreu.

