José Raposo é um avô babado e prova disso é a partilha que fez nas redes sociais onde declarou todo o seu amor por Noah, filho de Ricardo Raposo.

O menino completou oito anos no passado dia 10, motivo pelo qual o artista publicou várias fotos na sua companhia com a seguinte declaração:

"Desde que nasceu, renasceu o Ricardo! Ou seja, passados uns vinte e tal anos, assisti a um remake da minha vida, sobre um lindo menino de olhos amendoados super traquinas, com um sentido de humor apuradíssimo e meiguice aos magotes! E mais engraçado ainda, é que a Lua perfaz a trilogia deste maravilhoso filme, pelas parecenças incríveis com o mano e com o sobrinho!

Sou um sortudo! Quero partilhar aqui o meu amor pelo meu neto, o meu desejo de que o Noah seja um dos seres mais felizes ao cimo deste mundo estranho, que será muito melhor no futuro por ter seres bonitos com bom fundo como ele a povoá-lo! Parabéns meu gordinho chinês, amo-te".

O ator tem ainda outro neto, Matias, de nove anos e também filho de Ricardo Raposo.

Leia Também: Sara Barradas e José Raposo surpreendem filha com presente especial