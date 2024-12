Um dos filhos de Ricardo Raposo, Matias, completou nove anos no final da semana passada e a data foi destacada agora na página de Instagram do ator.

Ao mostrar uma fotografia em que aparece com o menino, Ricardo Raposo escreveu: "A sensação de estar a conduzir uma criança à felicidade com sucesso é a mais satisfatória de todas. O Matias é um menino maravilhoso. Atencioso, conversador nato, põe sempre em questão tudo o que não lhe parece ser uma boa prática, dá-me muitos miminhos e ao irmão e vai ser um pensador revolucionário, tenho a certeza. Amo-o muito, ele alegra-me a cada minuto, mesmo na sua ausência".

A publicação recebeu desde logo várias reações, destacando-se as palavras do pai do ator, o também ator José Raposo. "És o pai mais lindo do mundo, e o Matias e o Noah são os filhotes mais sortudos do mundo! Amo-te! Amo-vos".

