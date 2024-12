José Raposo tem por hábito destacar as datas especiais na sua página de Instagram, e no aniversário do neto Matias não foi exceção.

O menino completou mais um ano de vida na sexta-feira, dia 13 de dezembro, e a data foi destacada na página do avô.

"O meu Matias fez nove anos ontem! Doce, meigo, ele é o gordinho mais fofo que apareceu neste planeta! Parabéns, meu amor, desejo-te a felicidade toda que mereces! Sempre", escreveu o ator junto de imagens do menino - como um vídeo que mostra como Matias está crescido.

