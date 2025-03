O filho mais velho de Fernanda Serrano completa esta terça-feira, 4 de março, 20 anos de vida. A atriz, como mãe babada que é, não deixou passar a data em branco.

No Instagram, Fernanda publicou um vídeo com vários momentos ao lado do filho Santiago.

"Faz hoje 20 anos. Estava a descobrir o que representa ser o que me faz mais feliz na vida - ser Mãe! Nasceste de Amor, com Amor, muito, e és Amor! Tenho orgulho no menino simples, doce e maravilhoso que se tornou homem tão rapidamente!", começou por escrever.

"A vida corre demasiado depressa, quando se quer aproveitar cada minuto de um Amor assim tão Grande! Parabéns meu filho lindo, que arranca de mim, o meu melhor sorriso, todos os dias! Quero muito continuar a ser feliz ao teu lado, por muitas e tantas dezenas de anos bonitos! Sempre juntos! Amo-te", concluiu.

Recorde-se que além de Santiago, Fernanda Serrano tem mais três filhas: Laura, Maria Luísa e Caetana, frutos do seu relacionamento com Pedro Miguel Ramos.