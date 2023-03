O dia 15 de fevereiro de 2023 ficará para sempre marcado na memória que José Raposo. Um dos filhos, Ricardo Raposo, estreou-se na revista 'Revista É Sempre Revista', de Filipe La Féria, no Teatro Politeama.

"Um dos momentos mais marcantes da minha vida: a estreia do meu RICARDO nesta revista, substituindo um colega, voltando a interpretar este género que eu e a mãe tanto fizemos e ao qual ele tanto assistiu na sua meninice", nota.

"Disse que ele tinha voltado a interpretar porque com 8 anitos tinha entrado numa revista que nós coproduzimos no Teatro Maria Vitória! Mas nesta estreia ele só fez metade dos números, só na 5.ª feira passada estreou por completo… e eu fui ver novamente, claro!", faz saber.

O orgulho foi tanto que José não conseguiu conter as lágrimas: "E chorei que nem uma madalena, porque ele é fabuloso! O Ricardo é super versátil, ele dança, canta e representa 'fabulásticamente' bem! É intuitivo! É um belíssimo ATOR! E é meu filho!", diz, de coração cheio.

"Quando acabou o espetáculo, muitas pessoas do público, no foyer, ao reconhecerem-me davam-me os parabéns por ele, pois no final, no palco, anunciou-se a estreia do Ricardo Raposo! Orgulho dos orgulhos como é óbvio! Meu e da João, que sei que sempre desejou muito este momento!", completa.

Note-se que José Raposo é ainda pai de Miguel Raposo (que tal como Ricardo é fruto do anterior casamento com Maria João Abreu) e da pequena Lua, que nasceu da relação com Sara Barradas.

