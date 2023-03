Ruy de Carvalho, um dos mais reconhecidos atores portugueses, está hoje de parabéns. O artista completa 96 anos de vida, data que foi destaca por José Raposo, também ator, através de uma sentida homenagem,

"Hoje faz 96 anos um dos maiores representantes de todos os tempos da arte de representar: RUY DE CARVALHO! Parabéns Ruy! E sabem como vai festejar o seu dia de aniversário? Nas tábuas, onde há 80 anos fez e faz felizes os milhões de privilegiados que o veem! Faz a peça 'A Ratoeira' no Coliseu do Porto! E conjuga esta com outra peça, 'Ruy, a História Devida', que estará em Lisboa no auditório do Taguspark! Que a sua existência permaneça inspiradora para todos nós, obrigado por tudo enorme Ruy!", escreveu Raposo.

Também Noémia Costa fez uma publicação nas redes sociais em jeito de homenagem: "Parabéns meu querido Ruy! Um dia muito feliz! És uma referência, uma inspiração, um senhor, um grande ator! Um beijinho do tamanho do tempo, do outro lado do oceano".