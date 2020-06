Este domingo a gala do 'Big Brother' poderia facilmente ter sido apelidada de a gala de todas as polémicas. Não faltaram momentos de tensão no formato... e quase todos tiveram Cláudio Ramos como protagonista.

Depois de ter ameaçado expulsar o público do estúdio por terem comunicado com o interior da casa do 'Big Brother' sem autorização, Cláudio Ramos repreendeu Diogo, falando em "falta de respeito" por este estar a comer uma maça em direto, e ainda defendeu Ana Garcia Martins numa acesa troca de farpas com os amigos de Pedro Alves. Situações polémicas que fizeram crescer uma onde críticas contra o apresentador nas redes sociais.

Perante os duros comentários negativos de que foi alvo, Cláudio Ramos volta a 'dar o corpo às balas' e reage nas suas redes sociais. Confessando que ontem foi "particularmente difícil fazer a gala" devido à morte de Pedro Lima, o apresentador assegura que "tenta fazer" o melhor que sabe.

Quanto aos que o acusam de ter favoritos no jogo do 'Big Brother', Cláudio esclarece: "Favoritos não tenho, mas tenho duas coisas que são importantes quando se faz um formato destes a sério: todos os concorrentes são iguais e têm o direito de ser ‘puxados’ por mim ao limite para darem o que Eu sei que podem dar em prol do jogo".

Por fim, o recado, absolutamente direto, a quem usou as redes sociais para fazer os mais maldosos comentários. "Depois cá fora, tenho a imensa capacidade de relativizar quem entende menos do assunto mas está convencido do contrário. Já vos tinha dito, o Big Brother assemelham-se a um grande derby de futebol. Todos gostavam de ser treinadores, capitães de equipa ou jogadores. Não sendo, são comentadores virtuais. Entre eles há os bons, os mais ou menos e os maus, que avaliam tudo e se esquecem que se um derby é um derby, o Big Brother é um programa de televisão onde pelos vistos muitos gostavam de ser seus redactores. Isto, a avaliar pelos ‘filmes que lhes passa pela cabeça!’ O que os ‘sabe tudo’ não se deram conta ainda é que no jogo, que acontece fora da casa, não se defende um concorrente atacando outros. Não é bonito na vida. Não fica bonito no jogo", completou.

Leia Também: Cláudio Ramos ameaçou expulsar público do estúdio do 'Big Brother'