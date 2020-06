Cláudio Ramos ameaçou em direto expulsar o público presente em estúdio na gala do 'Big Brother', mas este esteve longe de ser o único momento polémico a marcar a emissão deste domingo.

No preciso momento em que ia dar início às nomeações, o apresentador do reality show deparou-se com uma situação que o deixou muito desagradado. Diogo, um dos concorrentes, estava a comer uma maça em direto.

"Você não conseguia esperar pelo fim da gala para comer a maça?", questionou Cláudio Ramos, pronto a repreender o concorrente.

"Deu-me um ratinho a esta hora", respondeu Diogo, ouvindo em seguida um merecido 'puxão de orelhas': "Mas eu acho que é um bocadinho de falta de respeito. Eu estou a fazer um programa, você está a concorrer", referiu o apresentador, conseguindo que Diogo deixasse de comer a sua maça.

Reveja aqui as imagens.

Leia Também: Cláudio Ramos ameaçou expulsar público do estúdio do 'Big Brother'

Leia Também: Angélica fora do 'Big Brother' e Jéssica ameçou desistir... Os nomeados