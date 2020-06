A gala deste domingo do programa 'Big Brother' ficou marcada por várias polémicas e momentos de tensão... e quase todos tiveram o apresentador Cláudio Ramos como protagonista.

Aquele que é destacado nas redes sociais como um dos momentos de maior tensão do programa é precisamente a ocasião em que Jéssica e Pedro Alves quiseram abandonar o jogo.

A produção do reality show começou por simular uma falsa expulsão de Pedro, que levou Jéssica a mostrar a sua vontade de deixar o programa. Uma vontade que esta manteve, mesmo depois de perceber que o namorado ia continuar em jogo.

Perante a vontade de Jéssica, Pedro Alves decidiu que também ele queria abandonar o 'Big Brother'.

Cláudio Ramos assumiu o papel de tentar convencer os concorrentes a permanecerem na casa mais vigiada do país. O apresentador quis explicar aos concorrentes que não devem dar ouvidos às críticas negativas que chegam através de aviões, mas acabou surpreendido com a resposta de Pedro: "Há muitas limitações aqui dentro pelo escrutínio a que estamos a ser sujeitos em cada palavra que dizemos e depois vemos outros concorrentes na casa a dizer muito pior do que aquilo que nós dizemos e não são interpelados por tal", justificou o concorrente, explicando assim as suas motivações para desistir.

Estas palavras de Pedro levaram o público em estúdio a bater palmas e motivaram uma reação inesperada de Cláudio Ramos. O apresentar perdeu a cabeça e ameaçou expulsar o público do estúdio do 'Big Brother'. "Se vocês comunicarem para a casa eu vou ter de pedir para abandonarem o estúdio", começou por referir, visivelmente desagradado.

"Somos muitos, temos de nos respeitar. É a única coisa que peço, para não me dificultarem o meu trabalho", continuou.

Porém, a verdade é que mais tarde, ainda na sequência da possível desistência de Jéssica e Pedro, Cláudio Ramos acabou por voltar atrás nas suas palavras e pedir ao público que comunicasse com a casa como forma de responder aos concorrentes se deveriam ou não desistir do jogo (reveja aqui o momento).

Importa lembrar que Jéssica e Pedro acabaram por decidir ficar no jogo, mas foram nesta mesma noite nomeados pelo público.

