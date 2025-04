O 'Big Brother 2025' parece não estar a fazer o sucesso esperado entre os espetadores, já que não tem alcançado as audiências previstas. As críticas chegam de fãs do formato e até de antigos comentadores, como é o caso de Luís Borges.

O modelo e stylist usou as redes sociais para manifestar a sua opinião.

"Acho que a TVI devia expulsar estes concorrentes do 'Big Brother' e colocar lá outros. É que eles estão de férias e não cumprem as regras. Tanta gente a precisar do prémio final", atirou.

'Big Brother 2025', recorde-se, é apresentado por Cláudio Ramos e, segundo a previsão inicial, deverá terminar a 30 de junho deste ano.



© Reprodução Instagram - Luís Borges

