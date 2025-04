Luís Borges comemorou mais um aniversário com a melhor companhia possível, os filhos.

Nas redes sociais, o manequim, que fez 37 anos, partilhou um vídeo onde aparece a cantar os parabéns ao lado de Lurdes e de Eduardo.

"O início do festejo dos meus 37 anos começa rodeado de amor com os meus filhos. O Bernardo não cantou os parabéns mas deliciou-se com o meu primeiro bolo de aniversário", escreveu na legenda da publicação.

